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سوق الأسهم السعودية يربح 26.4 نقاط بمستهل التعاملات.. و"أرامكو" تتصدر الأسهم المرتفعة

الخميس 02/يناير/2020 - 11:46 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية  

إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات اليوم الخميس علي ارتفاع ، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.32 بالمائة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 26.4 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,385.28 نقطة ، وبلغت كمية التداول بسوق السعودية ، حتى هذه اللحظات 19.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 435.6 مليون ريال من خلال 20 ألف صفقة.


وعلى مستوى أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصدر "الاتصالات" مكاسب القطاعات الكبرى، بعد ارتفاعه 0.73 بالمائة، وصعد "البنوك" 0.44 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.22 بالمائة و0.13 بالمائة، على التوالي ، بينما تراجع كلاً من  قطاعي تجزئة السلع الكمالية والنقل،  بنسبة  0.2 بالمائة و0.13 بالمائة، لكل منهما على الترتيب.


وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقدتصدر "أرامكو السعودية" نشاط الأسهم بالقيمة، في هذه الأثناء بقيمة بلغت 66.96 مليون ريال، من خلال مليوني سهم، وسجل ارتفاعاً نسبته 0.28 بالمائة ، وتصدر "الكابلات" الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 10 بالمائة، وكانت أكبر الخسائر لسهم "وفرة" الذي هبط 1.1 بالمائة.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 0.13 بالمائة، في تلك الأثناء، بخسائر بلغت نحو 9.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 6,946.80 نقطة ، وتراجع "الصمعاني" وحيداً، بتراجع نسبته 2.24 بالمائة، ليهبط بالمؤشر، واقتصرت المكاسب على سهم "التطويرية الغذائية" الذي صعد 0.78 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات أمس الأربعاء، بتراجع نسبته 0.36 بالمائة؛ بضغط من قطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية.
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