تركيا تحتجز طيارين بسبب هروب رئيس نيسان السابق عبر إسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية سبعة اشخاص بينهم أربعة طيارين اليوم الخميس في تحقيق بشأن كيفية هبوط كارلوس غصن رئيس نيسان المخلوع في اسطنبول أثناء فراره من اليابان في طريقه إلى لبنان.



وأطلقت وزارة الداخلية التركية تحقيقًا في عبور غصن، الذي أصبح أشهر الهاربين في اليابان بعد أن كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى بيروت هربًا مما أسماه نظام قضائي "مزور".



وقال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز إن غصن، أحد أشهر المسؤولين التنفيذيين في العالم، وصل إلى بيروت على متن طائرة خاصة من إسطنبول يوم الاثنين.



وذكر موقع حريت الإخباري، نقلًا عن مسؤول بوزارة الداخلية، أنه لم يتم إخطار شرطة الحدود التركية بوصول غصن، ولم يتم تسجيل دخوله أو خروجه.



ووصلت الطائرة في الساعة 5:30 الاثنين في مطار أتاتورك في اسطنبول، حسبما ذكرت صحيفة حريت، مضيفة أن النيابة أمرت بالاعتقالات بعد توسيع تحقيقاتها. ولم يتسن على الفور تأكيد التقارير.



وأعلنت قناة إن إتش كيه الإذاعية الرسمية اليوم الخميس أن السلطات اليابانية سمحت لـ "غصن" بحمل جواز سفر فرنسي احتياطي في قضية مغلقة أثناء الكفالة، وألقى بعض الضوء على الكيفية التي تمكن من هروبه إلى لبنان.



وذكرت وكالة رويترز أن رجل الأعمال الذي يحمل الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية تم تهريبه من طوكيو من قبل شركة أمنية خاصة منذ أيام، تتويجًا لخطة وضعت على مدى ثلاثة أشهر.



