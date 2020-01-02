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نتائج قياس | الآن ظهرت نتائج قياس 1441 إختبار كفايات المعلمين والمعلمات الفترة الأولى عبر المركز الوطني للقياس (qiyas)

الخميس 02/يناير/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
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نقدم لكافة متابعينا نتائج قياس 1441 والتي يبحث عنها كافة المعلمين والمعلمات في المملكة العربية،حيث تم التصريح بالفعل عن موعد الإعلان عن هذه النتائج في الأسبوع الماضي،من المقرر أن يتم ظهورها يوم الخميس الموافق الثاني من شهر يناير الجاري لعام 2020،حيث نتابع معكم من خلال موقعنا نتائج إختبارات القدرات الأولي والثانية في المملكة العربية السعودية،وذلك من خلال مركز القياس الوطني.

يقدم المركز الوطني للقياس الآن رابط الإستعلام عن نتائج كافة المعلمات 1441،والتي تعد متاحة لجميع المتقدمين الآن ،حيث يمكنهم أن يقوموا بالدخول علي الموقع الإلكتروني المحدد في هذا التقرير.

يبحث كافة المواطنين والطلاب في المملكة عن رابط قياس لكي يتم التعرف علي كافة نتائج القدرات والتحصيلي ،وذلك بالتزامن مع إعلان النظام العام والفصلي والذي يشمل جميع المقررات وإختبارات القدرات،كما سيشمل التحصيلي والمعادلات أيضاً،ويجري الإحتساب لجميع إختبارات نتائج القدرات،وهي من ضمن النتائج الإضافية لجميع الطلبة والطالبات،وذلك بعد أن تحتسب النتيجة الأساسية للطالب.

قياس نتائج القدرات QIYAS
يتم إستخراج نتائج القدرات من خلال المملكة السعودية،حيث يبحث جميع أولياء الأمور والطلاب من أجل التعرف علي كافة النتائج بدون الإنتظار،وذلك ليحصل الطلاب علي كافة النتائج بالشكل الإلكتروني وبدون الحاجة للذهاب إلي المدرسة،وذلك قد يوفر الوقت والجهد والعناء الكبير،وقد يقوم بتسهيل الكثير من الأعباء علي كافة أبناؤنا طلبة والطالبات ،كما يعد من الأسهل لجميع أولياء الأمور.

نتائج القدرات ١٤٤١ المركز الوطني للقياس QIYAS
يتم تقديم النتائج من خلال المركز الوطني للقياس،ومنها عدد من كافة الخدمات التي يتم تقديمها لجميع المواطنين وأبناؤنا الطلاب،حتي يتمكنوا من التعرف علي جميع نماذج الإختبارات الخاصة بالقدرات،حتي يستطيع جميع الطلبة أن يقوموا بالحصول علي جميع نتائج القدرات برقم الهوية أو الوطنية،أو من خلال السجل المدني.


رابط قياس QIYAS نتائج القدرات
يتم الدخول من خلا الرابط الرسمي لإستخراج نتائج إختبارات القدرات من خلال الرابط التالي لكافة الطلبة والطالبات،عبر رابط قياس qiyas.
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