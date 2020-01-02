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الأهلي يطمئن على جراحة سعد سمير

الخميس 02/يناير/2020 - 11:45 ص
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سعد سمير
سعد سمير
علي نبوي
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أجرى خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بسعد سمير مدافع الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليه بعد إجرائه جراحة وتر أكيلس أمس.

كما تواصل طبيب الأهلي مع البروفيسور ماركوس فولتر الذي أجرى الجراحة ؛ لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بحالة اللاعب بعد خضوعه للجراحة أمس.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قد حرص على الاتصال أيضا أمس بسعد سمير بعد خروجه من غرفة العمليات، واطمأن على نجاح الجراحة.

يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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نادي الاهلي سعد سمير الاهلي اخبار الاهلي

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