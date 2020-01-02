الأهلي يسابق الزمن للحاق أجاي والشحات بمباراة نادي مصر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن هناك محاولات مستمرة لتجهيز الثنائي حسين الشحات وجونيور أجايي لمباراة نادي إف سي مصر المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري.



وأضاف: «لدينا رغبة قوية في استعادة الثنائي في المباراة القادمة؛ لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلي في أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية».



وأشار إلى أن الجهاز الفني سيطمئن من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بمباراة إف سي مصر، مؤكدًا أن هناك متسعا من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل.



ويعاني جونيور أجايي من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين يعاني حسين الشحات من الإصابة في العضلة الضامة، حيث غاب الثنائي عن قائمة الأهلي في مباراة مصر المقاصة الأخيرة.



ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.



