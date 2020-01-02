Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد الحفيظ: الأهلي يحترم جميع المنافسين ومواجهة نادي مصر صعبة

الخميس 02/يناير/2020 - 11:42 ص
Advertisements
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
Advertisements
شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة نادي « إف سي مصر » المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري العام.

وأضاف: «نحترم فريق إف سي مصر وجهازه الفني الذي يقدم مباريات قوية هذا الموسم».

واوضح أن المنافس المنتظر مواجهته الأحد المقبل قدم مباراة جيدة جدًا مؤخرًا أمام طنطا، وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد ولديه عناصر مميزة، ومن ثم سنتعامل مع المباراة بكل جدية.

وقال عبد الحفيظ: «نحترم جميع المنافسين، ولدينا هدف واحد ومحدد، وهو مواصلة الانتصارات المحلية؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق جاهز لمباراة نادي إف سي مصر، ولديه رغبة قوية في تحقيق الفوز، الذي سيكون دافعا قويا قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأتم مدير الكرة بالأهلي أن الحديث عن مباراة المقاصة التي أقيمت أمس انتهى تماما بكل ما فيه، وبدأنا التحضير لمباراة إف سي مصر التي لن تكون سهلة على الإطلاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بالـ"ستة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ أقل من ساعتين

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء مسابقة الـ120 ألف معلم

منذ أقل من ساعة

نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ أقل من ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

الشركة الوطنية للزراعات المحمية تزف خبرًا سارًا بشأن الخضروات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يلمح إلى تلاعب الزمالك ويطالب بعقابه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ وسيباستيان يحضران مواجهة شباب الأهلي والداخلية

محمد الشناوي: جاهزون للفوز على الزمالك.. و3 أندية تنافسنا على دوري أبطال إفريقيا

عبد الحفيظ: ندافع عن لقبنا وهذه صعوباتنا

الأهلي يحدد هدفه النهائي ويكشف عن مخاوفه من موقعة الاتحاد

الأهلي: مباراة بلاتينيوم لها ظروف خاصة

الأهلي يطمئن على ترتيبات وصول بلاتينيوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:17 ص

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

سقطة فادحة في قضية كهربا

08:51 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

10:27 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status