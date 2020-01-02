عبد الحفيظ: الأهلي يحترم جميع المنافسين ومواجهة نادي مصر صعبة

شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة نادي « إف سي مصر » المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري العام.



وأضاف: «نحترم فريق إف سي مصر وجهازه الفني الذي يقدم مباريات قوية هذا الموسم».



واوضح أن المنافس المنتظر مواجهته الأحد المقبل قدم مباراة جيدة جدًا مؤخرًا أمام طنطا، وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد ولديه عناصر مميزة، ومن ثم سنتعامل مع المباراة بكل جدية.



وقال عبد الحفيظ: «نحترم جميع المنافسين، ولدينا هدف واحد ومحدد، وهو مواصلة الانتصارات المحلية؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري».



وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق جاهز لمباراة نادي إف سي مصر، ولديه رغبة قوية في تحقيق الفوز، الذي سيكون دافعا قويا قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأتم مدير الكرة بالأهلي أن الحديث عن مباراة المقاصة التي أقيمت أمس انتهى تماما بكل ما فيه، وبدأنا التحضير لمباراة إف سي مصر التي لن تكون سهلة على الإطلاق.



