أول تعليق من سعد سمير بعد جراحة وتر أكيلس

علق سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر إكيليس والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في ألمانيا.



وكان سعد قد تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال مباراة الأهلي أمام بلاتنينوم بطل زيمبابوي حيث خرج في الدقيقة 12 وحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.



وغرد سعد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" صورة له عقب إجراء العملية الجراحية وكتب قائلا :"الحمدلله علي كل شئ، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نسألكم الدعاء".



ومن المنتظر أن يبقى سعد سمير في ألمانيا لمدة 10 أيام ثم يعود إلى القاهرة على أن يعود مجددا إلى ألمانيا بعد شهر ونصف للاطمئنان على العملية الجراحية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة.