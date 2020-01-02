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محلل اقتصادي: أردوغان يريد دخول ليبيا بسبب نفطها

الخميس 02/يناير/2020 - 11:36 ص
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أردوغان
أردوغان
رقية جمال
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قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن الإمكانيات الاقتصادية والموارد الطبيعية في ليبيا، ضخمة جدا، ومن الطبيعي أن تكون هناك أطماع لدى تركيا، داخل ليبيا.

وأوضح "نجم"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول أن يصنع مليشيات وعناصرا موالية له في طرابلس، والغرب الليبي، مشيرًا إلى أن ليبيا لديها مخزون من النفط يقرب من 50 مليار برميل نفط، وتركيا تطمح في الاستحواذ على هذا المخزون.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن هذا المخزون لا يوجد في أي دولة بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، وتركيا لديها صفر موارد من النفط والغاز الطبيعي، وتعتمد على استيراد احتياجاتها كافة، من مشتقات البترول من الخارج من الخليج العربي أو روسيا، فضلًا عن أن ليبيا أصبحت دولة هشة وممزقة، وهناك عناصر موالية لتركيا داخلها، وهذا أمر طبيعي ومنطقي للاستحواذ على مواردها.
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