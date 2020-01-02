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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
الخميس 02/يناير/2020 - 11:28 ص
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 2/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى العراق، مؤكدة أنهم معرضون لمخاطر العنف والاختطاف.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إجلاء جماعي بسبب الحرائق في أستراليا
فر عشرات الآلاف من المصطافين من البلدات الساحلية على الساحل الشرقي لأستراليا اليوم الخميس قبل أن تتقدم حرائق الغابات حيث بدأت السفن الحربية، والمروحيات، في إنقاذ الآلاف المحاصرين بسبب الحرائق.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || اعتقال المئات في هونج كونج في احتجاجات رأس السنة
تم إلقاء القبض على حوالي 400 شخص في احتجاجات يوم رأس السنة في هونج كونج بعد ما بدأت مسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية شارك فيها عشرات الآلاف.
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