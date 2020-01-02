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رئيس مجلس الأهرام: المنظمات عليها دور كبير فى تمويل المشروعات

الخميس 02/يناير/2020 - 11:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن منظمات المجتمع المدنى عليها دور كبير فى تمويل المشروعات الخدمية فى كافة المجالات، مشيدا بتجربة جامعة بنها فى طرح وإنشاء أول مستشفى تخصصى بالإقليم لتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة على مختلف المستويات غستكمالا للدور الذى تقوم به مستشفيات الجامعة فى خدمة المرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وقال "سلامة" إن الحكومة لا يمكن أن تعمل وحدها وان المجتمع المدنى مطالب بدعمها والوقوف جنبا غلى جنب لدعم المشروعات الخيرية والاجتماعية داعيا رجال الأعمال للمساهمة فى مشروع المستشفى التخصصى الجديد بجامعة بنها وخاصة وان المستشفى من المقرر أن يضم اكبر جناح لعلاج غير القادرين مجانا فى الدلتا.

جاء ذلك خلال لقاء سلامة مع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة بحضور الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،إن الجامعة تولى ملف مشروع إنشاء المستشفى التخصصى الجديد ببنها اهتماما خاصا، كما أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يتابع باستمرار تطورات المشروع الذى كان ومازال يعد حلما لأبناء القليوبية لتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعى التى تقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة، مؤكدا أن إنشاء هذا المستشفى يعد إنجازا طبيا عظيما ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطنى محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

وفى نهاية اللقاء كرم رئيس الجامعة سلامة حيث منحه درع الجامعة، مؤكدا أن الإعلام والجامعة وجهان لعملة واحدة لخدمة قضايا المجتمع وتقديم التنوير والثقافة لمختلف طوائف الشعب المصري.

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مؤسسة الاهرام رئيس مجلس الأهرام

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