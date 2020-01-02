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وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)

الخميس 02/يناير/2020 - 11:26 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
أبورية حسين
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قرر وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، منح جامعة سوهاج الجديدة ٤ خدمات للطلاب وأهالي سوهاج تنفذ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ وهي إنشاء مكتب بريد بالحرم الجامعي الجديد بالإضافة إلى إنشاء معمل خاص لكلية الحاسبات والمعلومات وبرج لتقوية شبكة الاتصالات داخل الحرم الجامعي الجديد كابل فيبر لتقوية سرعة الانترنت.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير لكلية الحاسبات والمعلومات، وفرع معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج الجديدة، وكذلك لعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة أن زيارة الوزير تشمل جولة تفقدية لمعهد iti، مشيرا إلي إن إنشاء المعهد يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع، بهدف بناء كادر بشري وجيل مؤهل من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والمحافظات والمناطق علي كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف عزيز أن إنشاء المعهد علي مساحة 2000 متر مربع جاء بناء علي بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، واشرف علي تنفيذه علي مدار 6 أشهر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح عزيز، أن كلية الحاسبات التي سوف تشملها الزيارة، بدأت ولأول مرة الدراسة بها هذا العام وتضم 164 طالب وطالبة في 4 أقسام وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب.

وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
وزير الاتصالات يمنح طلاب جامعة سوهاج ٤ خدمات جديدة (صور)
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