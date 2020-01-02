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أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار لأدنى مستوياته

الخميس 02/يناير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، حيث حوم الدولار قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله عشية العام الجديد وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصادي الأمريكي ربما شارف على نهايته.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1520.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء. وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.

وقال هاريش مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية "تراجع الدولار هو السبب الرئيسي، لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب".

وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصادي الأمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو.

ويقلل انخفاض الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمئة إلى 17.86 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.37 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1946.74 دولار للأوقية.
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