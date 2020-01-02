عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

وضع نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ضمن اهتمامات الفريق للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وتواصل مسؤول من لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي مع محمد الصباحي مهاجم الفريق الأسواني، من أجل استطلاع رأيه حول ارتداء قميص الفريق مطلع الموسم الجديد.



وتأتي تلك الخطوة من جانب إدارة تعاقدات الأهلي، لتأمين صفقات الصيف، وتدعيم الفريق بصورة متواصلة، بناءً على توصيات لجنة التخطيط والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، وقبل فترات الإعداد التي تسبق الموسم.



وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي، في صفقة انتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف.



ويتبقى للمارد الأحمر، صفقة أخرى في خط الهجوم حسب متطلبات فايلر، قبل إغلاق باب القيد الشتوي والذي بدأ مع بداية الشهر الجاري.



ونجح الفريق، في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري المصري الممتاز.



ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.



ومن المقرر أن يخوض الفريق، تدريباته في الثانية عشر ظهر غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة نادي مصر، بالجولة الثانية عشر من الدوري العام.