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محافظ القليوبية يعد المواطنين بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية

الخميس 02/يناير/2020 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة بصدد وضع مخطط استراتيجي لتنمية الإقليم، ورفع مستوي الخدمات الأساسية وخاصة في مجال رفع مستوى منظومة النظافة في الشوارع والميادين وإنهاء المشروعات المتعثرة على وجه السرعة في مجالات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بملف التحول الرقمي بهدف توفير البنية الأساسية للاتصالات وميكنة الخدمات بالوحدات المحلية، ضمانًا لسرعة الخدمة والتيسير على المواطنين، لتقليل تدخل العنصر البشري وسد الثغرات أمام ضعاف النفوس، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، في إطار فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بما يحقق الشفافية ويسهم في تطوير الأداء وتقليص مدة تقديم الخدمة للمواطن، بما يشيع الرضا بين المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، يرافقه أبوسريع إمام مدير تحرير الأهرام ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين والإعلاميين  وعبد النبي الشحات رئيس تحرير جريدة الجمهورية اون لاين واشرف بدر مدير الميكروفيلم بالأهرام ورفعت ابوسريع مستشار مجلس إدارة الاهرام وممثلي وسائل الإعلام والصحافة بالقليوبية علي هامش المشاركة في المنتدي الإعلامي الأول لجمعية الإعلاميين بالقليوبية حول دور الإعلام في مواجهة الشائعات علي السوشيال ميديا.

وأشار "الهجان"، إلى أن المحافظة تسعى لإنهاء المشروعات المتعثرة في مجال الصرف الصحي بالإقليم، لرفع نسبة تغطية القرى بالخدمة إلى 68% خلال العام الجاري، لافتا إلى أن المحافظة نجحت مؤخرا في التنسيق والتعاون مع البنك الدولي للبدء في حل مشكلة وازمة القمامة بمدن المحافظة، وعلى رأسها شبرا الخيمة من خلال عدة إجراءات ومشروعات من شانها القضاء على عشوائيات القمامة ومواجهة ظاهرة النباشين وإعادة منظومة المتعهدين للعمل بإنتظام.

ولفت إلى أنه يجري الآن إعداد مشروع كبير للدفن الصحي في العاشر من رمضان، بمشاركة القليوبية بجانب التوسع في المحطات الوسيطة بالمحافظة، حيث من المقرر دخول محطة شبرا الخيمة الوسيطة لجمع القمامة الخدمة قريبا بجانب محطتي الخصوص وطوخ لتحسين الوضع وإستيعاب أكبر كم من القمامة ونقلها للمدفن ومحطة التجميع الجديد بالعاشر من رمضان.

قال عبد المحسن سلامة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بدور وجهد غير عادي مما كان له الأثر في رفع معدلات إنجاز المشروعات القومية، بشكل لم تشهده مصر من قبل في مواجهة التحديات والحرب علي الأرهاب ومواجهة التحديات الخارجية وهو امر يحسب للرئيس والحكومة.

كما أكد سلامة أن الجهاز التنفيذي والجهاز الإعلامي والصحفي وجهان لعملة واحدة وأن الصحفيين جنود في بناء الوطن، مشيدًا بمجهودات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الفترة القصيرة التي تولي فيها مسئولية المحافظة وتعاونه البناء مع المؤسسات الصحفية والصحفيين في عرض المشكلات وإيجاد الحلول لها خاصة وأنه قدم نموذجًا يستحق الاحترام في التعاون البناء بين الصحافة والسلطة التنفيذية خلال توليه المسئولية في محافظة قنا علي مدار السنوات الماضية معربا عن خالص تمنياته للمحافظة بمزيد من التعاون والعطاء في القليوبية خلال الفترة المقبلة.

في نهاية اللقاء سلم سلامة المحافظة نموذج لاول نسخة إصدار من جريدة الأهرام فيما منحه المحافظة درع المحافظة تقديرا لدوره في مساندة قضايا المجتمع المحلي وخاصة وانه يعد احد ابناء الإقليم.
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الكلمات المفتاحية

مستوى الخدمة محافظات محافـظ القليوبيــة الهجان

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