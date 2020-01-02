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محمود العمدة يطرح "عيون القلب" على طريقة المهرجانات الشعبية

الخميس 02/يناير/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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أعاد نجم المهرجانات الشعبية محمود العمدة، تقديم أغنية "عيون القلب"، للفنانة نجاة الصغيرة، حيث قام بدمج كلمات الأغنية بموسيقى وتوزيع المهرجانات الشعبية، وحصدت على نسبة مشاهدة عالية في الساعات الاولى من طرحها.

تفاصيل مهرجان "عيون القلب"

يقدمه محمود العمدة، ومن كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الابنودي، ويتوزيع ميدو جاد، وتقول الكلمات: "عيون القلب سهرانة ما بتنامش لا أنا صاحية ولا نايمة ما بقدرش عيون القلب سهرانة ما بتنامش لا أنا صاحية ولا نايمة ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي وأنا رمشي ما ذاق النوم وهو عيونه تشبع نوم وأنا رمشي ما ذاق النوم وهو عيونه تشبع نوم روح، روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم".


يذكر أن محمود العمدة هو صاحب مهرجان "الدنيا شمال"، والذي قدمة في طفولته، وحصدت على نسبة مشاهدة عالية عبر "اليوتيوب"، تخطت حاجز الـ15 مليون.

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