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نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو

الخميس 02/يناير/2020 - 11:31 ص
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نيمار
نيمار
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لصفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.‬

‫ويرغب برشلونة في استعادة خدمات لاعبه السابق والذي انتقال في صيف ٢٠١٧ بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة بقيمة ٢٢٢ مليون ‬يورو.

‫وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن إدارة البارسا قررت دفع (180) مليون يورو الصيف المقبل، وهو بند خروج نيمار من باريس سان جيرمان وفقا لقوانين الفيفا".‬

‫وأضافت الصحيفة بأن إدارة البارسا ترى أن نيمار هو أيقونة كرة القدم الوحيدة حاليا، الذي يمكنه أن يعوض حقبة ما بعد ميسي، وخاصة من حيث المراوغات 1 ضد 1، أو اللعب كمهاجم وهمي.‬
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الكلمات المفتاحية

نيمار نادي برشلونة برشلونة باريس سان جيرمان

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