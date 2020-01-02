نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لصفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.‬





‫ويرغب برشلونة في استعادة خدمات لاعبه السابق والذي انتقال في صيف ٢٠١٧ بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة بقيمة ٢٢٢ مليون ‬يورو.





‫وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن إدارة البارسا قررت دفع (180) مليون يورو الصيف المقبل، وهو بند خروج نيمار من باريس سان جيرمان وفقا لقوانين الفيفا".‬



