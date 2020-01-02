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رابط مباشر لسهولة الاستعلام عن نتائج قياس اليوم

الخميس 02/يناير/2020 - 10:13 ص
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بوابة الفجر
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ينتظر المعلمون والمعلمات نتائج قياس اليوم الخميس الموافق 2/1/2020، على أحر من الجمر، للاستعلام على نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات، وهذا بعدما كشف مركز قياس عن موعد إعلان نتائج قياس اليوم، ومن هنا إليكم الخطوات والرابط المباشر لسهولة الاستعلام عن النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج قياس المقرر الكشف عنها اليوم:

- يتم الدخول على موقع قياس، من هنا 
- اكتب السجل وكلمة المرور
- اضغط على كلمة نتائج
- حدد كلمة "معلمين"
- اضغط على بحث

أهداف اختبارات قياس: ​
- فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.
- القدرة على الاستنتاج، والقياس، ومعلومات حول اختبار القدرات العامة.
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الكلمات المفتاحية

نتائج الاختبارات قياس رابط قياس اختبارات قياس

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