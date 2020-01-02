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سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2019 في مصر

الخميس 02/يناير/2020 - 10:11 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

حافظت سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية باسواق الصاغة، وكانت اسعار الذهب شهدت حابة من الارتفاع خلال الفترة الاخيرة من 2019، مسجلة أعلى المكاسب السنوية منذ 2010، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري، واستقر سعر الذهب في أول تعاملات 2020، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  587.34 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 783.11 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,482 جنيها.


أسعار الذهب خلال الأسبوع الأخير من 2019

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  587.34 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر685.24 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 783.11 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.

أسعار الذهب في السوق المحلى مع بداية 2020

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

765 إلى 767

عيار 22 

710 إلى 712

عيار 21

678 إلى 680

عيار 18

581 إلى 583

عيار 14

452 إلى 453

عيار 12

387 إلى 389

الاونصة

24.098 إلى 24.169

الجنيه الذهب

5,424 إلى 5,440

الكيلو

774.857 إلى 777.143

 

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