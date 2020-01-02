سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر





حافظت سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية باسواق الصاغة، وكانت اسعار الذهب شهدت حابة من الارتفاع خلال الفترة الاخيرة من 2019، مسجلة أعلى المكاسب السنوية منذ 2010، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري، واستقر سعر الذهب في أول تعاملات 2020، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 587.34 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 783.11 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,482 جنيها.









أسعار الذهب خلال الأسبوع الأخير من 2019





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.34 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر685.24 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 783.11 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.





أسعار الذهب في السوق المحلى مع بداية 2020



