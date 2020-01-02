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سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2019 في مصر
الخميس 02/يناير/2020 - 10:11 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
حافظت سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية باسواق الصاغة، وكانت اسعار الذهب شهدت حابة من الارتفاع خلال الفترة الاخيرة من 2019، مسجلة أعلى المكاسب السنوية منذ 2010، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري، واستقر سعر الذهب في أول تعاملات 2020، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 587.34 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 685.24 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 783.11 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,482 جنيها.
أسعار الذهب خلال الأسبوع الأخير من 2019
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.34 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر685.24 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 783.11 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,482 جنيه.
أسعار الذهب في السوق المحلى مع بداية 2020
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
765 إلى 767
عيار 22
710 إلى 712
عيار 21
678 إلى 680
عيار 18
581 إلى 583
عيار 14
452 إلى 453
عيار 12
387 إلى 389
الاونصة
24.098 إلى 24.169
الجنيه الذهب
5,424 إلى 5,440
الكيلو
774.857 إلى 777.143
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