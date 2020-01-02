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في الصيف.. تخفيض تذاكر دخول الأجانب للمناطق الأثرية بالصعيد 50 %

الخميس 02/يناير/2020 - 10:22 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
حسام زيدان
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في إطار دعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، قرر المجلس الأعلى للآثار لأول مرة، تخفيض أسعار تذاكر دخول الأجانب للأماكن الأثرية في قنا والأقصر وأسوان بنسبة ٥٠٪.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار في جلسته الأولى بعد دمج الوزارتين، الذي ترأسه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في مقر الوزارة في الزمالك، حيث تم مناقشة العديد من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والسياحي خلال الاجتماع، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الثقافية. 

والتخفيض المقرر سيشمل المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة.

كما قرر مجلس الإدارة أيضا في جلسته فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة.

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الكلمات المفتاحية

وزيري وزراة السياحة والاثار وزارة الاثار مصر خالد العناني المجلس القومي للاعاقة العناني الإثار

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