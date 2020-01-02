مسرح عرائس وألعاب ترفيهية بقصر ثقافة العريش (صور)



نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة شمال سيناء، حيث أقام نادي أدب الطفل بقصر ثقافة الطفل بالعريش مناقشة حول إبداعات الأعضاء فى القاء الشعر وتأليف القصة وتصميم النشرة الأدبية وذلك تحت اشراف زين العابدين الشريف



ومن ناحيه آخرى قام القصر بتنظيم زيارة الي رياض الاطفال بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية للاحتفال معهم ورسم الفرحة علي وجوه الاطفال، تضمنت الزيارة فقرات ترفيهية بمسرح العرائس "الارجوز، دبدوبة التخينة، سبنج بوب، الفار السندق"، ولعبة الكراسي الموسيقية والبلالين الموسيقية ولعبه شد الحبل.

