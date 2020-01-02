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جولد سبورت: هدفنا تطوير الرياضة بالصعيد ولدينا إنجازات في عامنا الأول

الخميس 02/يناير/2020 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
سالم خليل
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قرر مجموعة من شباب محافظة المنيا تطوير الرياضة في صعيد مصر بإنشاء شركة رياضية بإسم "جولد سبورت للتطوير الرياضي ", والتي تهدف إلى استقطاب أفضل اللاعبين والمدربين المتميزين "أخلاقيًا ، وبدنيًا، ومهاريًا" في الصعيد و محافظة المنيا ومراكزها بشكل خاص؛ لتقيمهم وتطوير آدائهم وتسليط الضوء عليهم لتأهيلهم مهاريًا وبدنيًا لاجتياز اختبارات اللأندية المصرية بنجاح ، وتقديم خدمات رياضية مميزة لأهالي المحافظة.

وقال أحمد دهب رئيس مجلس إدارة "جولد سبورت" أن الشركة واجهت خلال عامها الأول الكثير من التحديات والمعوقات التى وقفت حائلًا أمام تحقيق طموحاتهم وأهدافهم، ولكن بالصمود والإرادة تمكنت الشركة من تحقيق العديد من أنجازاتها خلال عامها الأول ، كان أولها أستقبال الشركة لنجوم الرياضة المصرية في حفل الأفتتاح الذي نظمته الشركة بملعب نادي المنيا الرياضي فرع المنيا الجديدة وعلي رأسهم " وهشام عبدالرسول وربيع السيد لاعبي منتخب مصر السابقين، وطارق السيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر والمدير الفني لنادي المنيا الرياضي، أشرف يوسف لاعب الزمالك السابق، وكابتن معتز بالله إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، وكابتن عمرو سماكة لاعب النادي الأهلي السابق، وأيمن فتحي مسئول شئون اللاعبيين بمنطقة المنيا لكرة القدم "، وبحضور مئات الموهوبين من براعم وناشئي كرة القدم بالمنيا، إلى جانب قبول الشركة لأكثر من 400 لاعب كرة قدم للإنضمام للكيان لتأهيلهم لأختبارات الاندية المصرية "مهاريًا وبدنيًا"، مؤكدًا بأن الشركة نجحت بالفعل في تأهيل 32 لاعب من أبنائها لاجتياز الاختبارات الاولية لنادي الاسماعيلي وجاري استكمال الاختبارات النهائية بالنادي .

وأضاف "دهب" أن الشركة قدمت خدمات إعلامية لمركز شباب مغاغة بعد التعاقد مع رئيس قطاع الإستثمار بالمركز لتغطية أكثر من 14 مباراة لناشئي المركز مواليد 1999, 2000 , 2001 وذلك بتقديم تغطية إعلامية متكاملة بالصوت والصورة، بالإضافة إلى تنسيق مباريات ودية لبراعم وناشئي كرة القدم بالشركة مع أندية ومراكز شباب أستعدادًا لتأهيلهم للإختبارات الخاصة بالاندية المصرية ولرفع صقل اللاعبين مهاريًا بالملعب، إلى جانب التعاقد مع النادى الصحي بفندق نادي القوات المسلحة بالمنيا لتفعيل الجيم الخاص بالسيدات، وتوفير مدربات متخصصات للتدريب والتسويق للنادي الصحي ، كما قامت الشركة بتجهيز صالة جيم آخرى بنادي نقابة المهندسين بالمنيا الجديدة وتنفيذ تدريبات كرة القدم والسباحة وعروض للكاراتيه داخل ملاعبها.

وأختتم رئيس مجلس الادارة إنجازات الشركة وهى عقد الدورات التدريبية في القانون والتحكيم الرياضي للاعبيين التابعين للشركة ، وتقديم كورسات أخرى في اللغة الألمانية والانجليزية لأعضاء ومحبي الشركة ، مؤكدًا بأن عام 2020 سيكون عام مليئ بالمفاجأت في قطاع الرياضة بصعيد مصر.

كما أنه يتمني أن يجد المساندة والدعم من كافة الجهات الحكومية والخاصة و المسئولين داخل الدولة لتقديم الدعم في النهوض في تطوير الرياضة داخل صعيد مصر.

والجدير بالذكر، أن فكرة إنشاء الشركة كانت منذ عام 2008، تحت مسمي "أكاديمية جولد سبورت" ، التى أستمرت في تقديم خدماتها لـ5 سنوات في إطار قانوني وتحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم كداعم ومحرك للاكاديمية، وذلك بتنفيذ تدريباتها على ملعب ستاد المنيا الرياضي ، قبل توقف النشاط، لهدم الإستاد، ليعود النشاط من جديد في الموسم الرياضي 2018 – 2019 بمسمى "شركة جولد سبورت لتطوير الرياضى".
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