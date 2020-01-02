تعرف على التفاصيل الكاملة للعدد الاستثنائي لمجلة "ديوان الأهرام"



تطرح مجلة ديوان الأهرام الفصلية التى تصدر عن مؤسسة الأهرام فى عددها الجديد الذى يحمل رقم ٤١ (يناير ٢٠٢٠)، عددا استثنائيا بمناسبة مرور عشر سنوات على إصدارها، حيث تعد هذه المجله واحدة من أهم المطبوعات العربية المتخصصة فى توثيق المعلومات وإعادة صياغة ونشر تاريخ مصر والعالم، الثقافى والتراثى والفنى.





يحتوى عدد الاستثنائي، الملفات المهمة فى شتى المجالات الثقافية والفنية والتاريخية، يتصدرها ملف خاص عن الروائي الكولومبى الكبير جابرييل جارثيا ماركيز، هذا الروائي الذى استطاع بحفنة من تواريخ ووقائع تضع الموت والحياة على الطاولة، وحفنة من أساطير تخلط الماضى بالحاضر حتى يستحيل التفريق بينهما،أن يمزج حبره بدماء أسلاف عبروا على جسد الحياة، وتركوا الأثر ندوبا وجراحا لا تندمل إلا بالكتابة.

