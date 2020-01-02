الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

طلب نادي الأهلي من اتحاد الكرة تسوية الأمور المالية بينهما على خلفية طلب الجبلاية 8 ملايين جنيه كمستحقات مالية متأخرة على القلعة الحمراء لقيد محمود عبد المنعم كهربا في قائمة الفريق المحلية.

ونقل مسئولو الأهلي للجبلاية أن الفريق له مستحقات مالية أكبر من 8 ملايين جنيه لدى الاتحاد، والأمر يتطلب تسوية مالية بين الطرفين للبدء فى قيد اللاعب تمهيداً لوصول البطاقة الدولية من ناديه السابق أفيس البرتغالي.





ألمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى محاولة نادي الزمالك في التلاعب بأزمة البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبد المنعم كهربا من خلال إرسال معلومات خاطئة إلى السيستم الخاص بقيد اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "بطاقة كهربا تصل الخميس وسيتم قيده بشكل طبيعي لكننا نطالب اتحاد الكرة بفتح تحقيق بشان النادي المصري الذي قام بالاستعلام عن موقف اللاعب بغرض تعطيل قيده وضرورة عقابه".





وأعلن عبد الحفيظ محمود كهربا سيكون ضمن بعثة الأهلي التي ستخوض لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد وصولو البطاقة الدولية من فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب التعاقد معه بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.



