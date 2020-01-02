تقلبات جوية عنيفة | الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس مساء اليوم.. وتناشد هذه الفئة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التقلبات الجوية العنيفة التي تتعرض لها البلاد، ا عتبارا من مساء اليوم الخميس الموافق 2/1/2020.





وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، وخاصة على السواحل الشمالية، وتكون مصحوبة بنسمات البرد وخاصة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.





وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار تمتد على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وتقل عن معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.





وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وتؤدي لإضطراب الملاحة البحرية هناك.





وناشدت الأرصاد الجوية السائقين باتياع تعاليم المرور والقيادة بهدوء على الطرق السريعة منعا للانزلاق وتجنبا للحوادث.