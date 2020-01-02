هنيدي يُهنئ تامر حسني على فيلم"الفلوس".. والأخير يرد

حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة صديقه الفنان تامر حسني على فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



نشر هنيدي تغريدة كتب فيها :"مبروك فيلم الفلوس تامر حسني مجتهد جدًا جدًا بجد برافو".



ومن جانبه رد تامر حسني على تغريدته عبر الاستوري الخاص بحسابه على "إنستجرام" قائلاً :"الله يبارك فيك يا أستاذ يا كبير يا عسل، مبسوط جدًا إن الفيلم عجبك واخدت بالك من اختلافي".





أبطال فيلم "الفلوس"



فيلم "الفلوس"بطولة تامر حسني، خالد الصاوي،عائشة بن أحمد،نانسي صلاح،محمد سلام، زينة، بالإضافة إلى مجموعة من أمهر النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم: مي عز الدين، علي ربيع، أحمد السقا،ويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.





فيلم "مش أنا"



وفي سياق آخر، يُشار أن تامر يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، والفيلم بطولة تامر حسني، سوسن بدر،ماجد الكدواني،حلا شيحة، أسما سليمان،و قصة و سيناريو وحوار تامر حسني،ومن إخراج سارة وفيق،و إنتاج سينرجي.