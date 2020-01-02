أكاديمي: الأجانب انبهروا بمعدل العمل في العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور محمد نجيب، أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأمريكية، إن عام 2020 سيشهد استكمال لمسيرة العمل وتنفذ المشروعات التي بدأت منذ الأعوام السابقة.





وأشار "نجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكدا أننا بدأنا نشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي أن يشعر المواطن بمردود عملية الإصلاح الاقتصادي.





وأضاف أن هناك حالة تطوير شاملة لقطاعي الصحة والتعليم، منوها بأن العام الجديد سيشهد حالة تطور شاملة، ورفح لمستوى أداء الجهاز الحكومي، معقبا: "الأجانب لما بيشوفوا العاصمة الإدارية الجديدة بينبهروا بها، وبمعدل العمل فيها.



