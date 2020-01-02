Advertisements
Advertisements
Advertisements

أكاديمي: الأجانب انبهروا بمعدل العمل في العاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 02/يناير/2020 - 10:02 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد نجيب، أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأمريكية، إن عام 2020 سيشهد استكمال لمسيرة العمل وتنفذ المشروعات التي بدأت منذ الأعوام السابقة.

وأشار "نجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكدا أننا بدأنا نشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي أن يشعر المواطن بمردود عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن هناك حالة تطوير شاملة لقطاعي الصحة والتعليم، منوها بأن العام الجديد سيشهد حالة تطور شاملة، ورفح لمستوى أداء الجهاز الحكومي، معقبا: "الأجانب لما بيشوفوا العاصمة الإدارية الجديدة بينبهروا بها، وبمعدل العمل فيها.

Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

الشركة الوطنية للزراعات المحمية تزف خبرًا سارًا بشأن الخضروات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يلمح إلى تلاعب الزمالك ويطالب بعقابه

منذ ساعة و نصف

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 22 ساعة

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ أقل من ساعتين

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:51 ص

سقطة فادحة في قضية كهربا

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

الأهلي يلمح إلى تلاعب الزمالك ويطالب بعقابه

09:06 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status