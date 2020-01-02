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أحمد نافع يشعل أولى سهراته احتفالا بعام 2020 (صور)

الخميس 02/يناير/2020 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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أحيا نجم المهرجانات الشعبية أحمد نافع،إحدى سهراته التي نظمنت ضمن الاحتفالا بالعام الجديد، وذلك في احدا كافيهات الشهيرة بمنطقة فيصل، وشهد الحفل حضور عدد ملحوظ من محبيه.

وقدم نافع، باقة من ألمع مهرجاناته التي نجح بيها داخل ساحه المهرجانات وذاع صيته من خلالها، منها "قسى وجراح، ودلع تكاتك، وشفنا نداله"، وغيرها من المهرجانات التي تفاعل معها الحاضرين.

يذكر أن أحمد نافع، من أوائل من ممارس مهنه غناء المهرجانات الشعبية، وقدم باقه من الأعمال التي حصد نجاح بالشارع المصري، ومن آخر اعماله التي حصدت نجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والافراح، "أبعدي عني، واسف يا صحبي".
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