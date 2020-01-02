محافظ سوهاج يستقبل وزير الاتصالات والوفد المرافق له

بمطار سوهاج الدولي.





وزير الاتصالات توجه إلى سوهاج اليوم، لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الوزارة بالمحافظة، وبحث تعزيز سبل التعاون بين محافظة سوهاج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج.



ويستهل الوزير، زيارته للمحافظة، بتفقد كلية الحاسبات والمعلومات، وفرع معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج الجديدة، يعقبه تفقد مدرسة الأمل للصم والبكم بمنطقة الحويتي.



ومن المنتظر أن يشهد وزير الاتصالات ومحافظ سوهاج، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة؛ لتنفيذ مشروع التحول الرقمي بسوهاج، وذلك بديوان عام المحافظة، يعقبه افتتاح مركز الخدمات البريدية بمنطقة الزهراء، ثم تفقد سنترال سوهاج الرئيسي بميدان الشبان المسلمين.





ويختتم الوزير، زيارته لمحافظة سوهاج، بافتتاح مركز الخدمات البريدية الرئيسي بشارع الكورنيش الغربي.

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منذ قليل، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له من قيادات الوزارة،