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أمطار رعدية.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم

الخميس 02/يناير/2020 - 09:45 ص
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 2/1/2020، حيث تشهد البلاد موجة من الطقس السئ والتقلبات الجوية، وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية علي السواحل الغربية والوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاطا للرياح الجنوبية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مع تعرض البلاد لطقس بارد شمالا في ساعات النهار وشديد البرودة ليلاً، وتصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح الجنوبية الغربية تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويتراوح ارتفاع المواج فيه من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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