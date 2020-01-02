خبير اقتصادي يكشف مفاجأة تنتظر التعليم والصحة 2020

خبير اقتصادي: مخصصات أكبر للتعليم والصحة بنسب غير مسبوقة في 2020







وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر "الأولى"، اليوم الخميس، إلى أن هناك مخصصات أكبر للتعليم والصحة، بنسب غير مسبوقة في 2020، منوها بأن المبادرات التي تهتم بصحة المصريين، تجيب على تساؤل مهم: أين ذهب الدعم؟





وأوضح أن مخصصات الدعم لم تنخفض، بل تم توجيهها إلى مجالات وقطاعات أخرى، وأن 2020 سيكون عام انطلاق الاقتصاد المصري، بعد انتهاء مرحلة الإصلاح الاقتصادي المؤلمة.



قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مصر دولة نامية تعاني من زيادة كبيرة في التعداد السكاني، وتعمل جاهدة على تحقيق تطور في خدمة المواطنين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات.