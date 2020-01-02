ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مبارايات افتتاح الجولة الـ21 أمس الأربعاء

يتصدر فريق ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مبارايات اليوم الأول، للجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت أمس الأربعاء.





ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي





ويغرد ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق ليستر سيتي، صاحب الـ45 نقطة ويليه في المركز الثاني، يليهم مانشستر سيتي برصيد 44 نقطة، ويقترب الريدز من تحقيق لقب الدوري بعد غياب اقترب من الـ30 عامًا.





ليتسر في الوصافة





وصعد ليستر سيتي لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على نيوكاسل، ليصل إلى النقطة الـ45 ويقلل الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر بـ10 نقاط، ويلعب ليفربول اليوم في تمام الـ10 مساء اليوم الخميس، أمام شيفيلد يونايتد.





نتائج مبارايات افتتاحية الجولة





وتعادل نادي تشيلسي مع نظيره برايتون، في أولى مبارايات الجولة الـ21، ويفشل في تحقيق الفوز، ويعود إلى مستواه المتذبذب هذا الموسم، بالرغم من تمنيات مشجعي الفريق، بعودة الانتصارات، ولاسيمًا بعد الفوز على آرسنال في لجولة الماضية.





السيتي يفوز





ونجح مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق فوز صعب، على إيفرتون الذي قدم آداءً رائعًا، في معقل السيتيزين "ملعب الاتحاد" ووسط جماهيره، لتنتهي المباراة بفوز رفاق جوارديولا بهدفين لهدف، في مباراة كانت مثيرة من الطرفين.





عودة المدفعجية





وفاز فريق آرسنال على نظيره مان يونايتد، عن جدارة، في قمة مبارايات اليوم الأول من الجولة الـ21 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثنائية نظيفة دون رد.









ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مبارايات أمس الأربعاء:





1- ليفربول 55 نقطة





2- ليستر 45 نقطة





3- مان سيتي 44 نقطة





4- تشيلسي 36 نقطة





5- مان يونايتد 31 نقطة





6- توتنهام 30 نقطة





7- ولفرهامبتون 30 نقطة





8- شيفيلد 29 نقطة





9- كريستال 28 نقطة





10- آرسنال 27 نقطة

11- ايفرتون 25 نقطة





12- ساوثهامبتون 25 نقطة





13- نيوكاسل 25 نقطة





14- برايتون 24 نقطة





15- بيرنلي 24 نقطة





16- وست هام 22 نقطة





17- أستون فيلا 21 نقطة





18- بورنموث 20 نقطة





19- واتفورد 19 نقطة





20- نورويتش 13 نقطة



