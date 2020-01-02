كيم كارداشيان تنشر لقطات من زيارتها للبيت الأبيض برفقة ابنتها



ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات، التي نشرتها كيم، بالتزامن مع حوار لها أجرته مع مجلة Vogue Arabia، قالت خلاله انها دائما تسعى لمنح أبنائها طفولة لا تنسى.



وكانت قد كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الهدية التي قررت أن تقدمها لأبنتها نورث البالغة من العمر السادسة، وذلك بمناسبة فترة أعياد الكريسماس للعاب الحالي.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كيم كارداشيان قررت إهداء ابنتها هذا العام، معطف كان ملك لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، مرصع بالأحجار البراقة.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا المعطف، ارتداه مايكل جاكسون عام 1997 في عيد الميلاد الـ 65 لنجمة هوليوود الكبيرة إليزابيث تايلور والتي كانت من أصدقاء جاكسون المقربين.



وكان قد بيع في شهر أكتوبر الماضي بمزاد علني لشخص لم يستدل على شخصيته، بتكلفة وصلت لـ 65،625 ألف دولار.



ذلك بالإضافة لهدية أخرى بجانب المعطف المميز، اهدتها كيم لابنتها نورث، هي حقيبة من طراز Birkin بتكلفة 10،000 ألف دولار.



وعلمت الصحيفة البريطانية بذلك، بناء على صورة نشرتها كيم كارداشيان عبر حسابها الخاص على موقع انستقرام للمعطف كتبت عليها "معطف مايكل جاكسون الأصلي".



ضمن مشاركتها لمتابعيها أبرز لحظات عام 2019 المنقضي، أعادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان نشر لقطات لها برفقة ابنتها نورث، خلال قيامها بزيارة برفقتها للبيت الأبيض منتصف العام الماضي.