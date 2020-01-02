قناة "Disney+" تطرح برومو برامجها في 2020.. ومفاجأة لعشاق عالم "مارفل"



ونقل موقع "زا فيرج" البرومو الترويجي للقناة، والذي كشف عن مواعيد عرض عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والبرامج، كان منها فيلم Lion King وفيلم "علاء الدين".



ومن المسلسلات المميزة، ستعرض قناة Disney+ مسلسل Falcon and the Winter Solider المنتظر بشدة من قبل عشاق عالم مارفل السينمائي في خريف العام القادم.



كما شمل البرومو على مفاجأة سارة لعشاق عالم مارفل السينمائي، وهي تقديم موعد عرض مسلسل WandaVision الذي يتبع عالم مارفل السينمائي أيضا، بعد أن كان محددا عرضه في مايو 2021.



ويجسد به أدوار البطولة النجم "بول باتاني" في شخصية "فيجن"، والنجمة "إليزابيث أولسن" في شخصية "سكارليت ويتش".



طرحت قناة Disney+ عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، البرومو الترويجي الأول لبرامجها التي من المقرر ان يتم بثها خلال عام 2020 الجاري.