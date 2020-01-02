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"فن الاتيكيت وتأثيره في حياتنا اليومية" ندوة بثقافة الإسكندرية (صور)

الخميس 02/يناير/2020 - 09:47 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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قدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الأنفوشي، ندوة بعنوان "فن الاتيكيت" تحدثت خلالها بسمة عبد الرحمن - خبير ومحاضر اتيكيت، عن تعريف علم الاتيكيت والفرق بين الاتيكيت والبروتوكول وتأثير الاتيكيت على حياتنا اليومية، كما قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية عرض فني بمناسبة العام الجديد بقيادة الفنان ياسر عثمان، وتضمن مجموعة من التابلوهات منها "الصعيدي، الفلاحي والإسكندراني"، أما نادي القصة ناقش عدد من القصص التى تحمل شكل إسكريبت السيناريو الاذاعى، والفرق بين القصة القصيرة والقصيرة جدا من حيث الشكل والمضمون، بحضور الأديب محمد أبو المعاطي والأديب مجدي عبد الله، أدار اللقاء الكاتب إبراهيم ياسين.

ومن ناحيه آخرى أقام نادي أدب بيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان "الإسكندرية بين التاريخ والثقافة"، أدارها كمال مهدي، وتحدثت هدى عبد الغنى عن تاريخ الإسكندرية الثقافى ودور مكتبة الإسكندرية القديمة في خدمة الحراك الثقافي على مر العصور.

بينما نفذ بيت ثقافة رشدي ورشة عمل معلقات جلدية بالتعاون مع نادى المهندسين بالإسكندرية، وقامت الفنانة التشكيلية هند حسن بتدريب الرواد على كيفية عمل التصميمات بتقنيات مختلفة منها التفريغ والتدكيك والتضفير بواسطة قطع من الجلد الملون، وذلك ضمن نشاط نادي المرأة، بينما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة التطريز والتريكو، قامت خلالها المدربة اسمهان محمد بتدريب السيدات على الغرز المختلفة باستخدام الخيط الصوف.
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