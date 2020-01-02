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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

الخميس 02/يناير/2020 - 09:44 ص
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بوابة الفجر
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مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر، وسوف يدخل فريق شيفيلد يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ليفربول، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق شيفيلد يونايتد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق شيفيلد يونايتد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق شيفيلد يونايتد في الفترة الماضية، نجح فريق شيفيلد يونايتد في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق شيفيلد يونايتد أربعة أهداف في مرماه.


وتعرض فريق شيفيلد يونايتد إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.


ويتواجد فريق شيفيلد يونايتد في الوقت الحالي في المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق شيفيلد يونايتد في حصد 29 نقطة في رصيده بعدما خاض 20 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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