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كليب "عيشت سالك" اول مهرجان لفريق الدخلاوية في العام الجديد

الخميس 02/يناير/2020 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح فريق الدخلاوية، مهرجان جديد على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "عيشت سالك"، وذلك عبر قناتهم الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي، وحصد المهرجان على تفاعل كبير من جمهورهم.

تفاصيل كليب "عيشت سالك"

يقدم المهرجان بندق وتيتو، وشاعر الغية، ومن كلمات حودة ناصر، وتوزيع موسيقي بندق، وتقول كلماته: "عيبي ان عشت سالك والدنيا فيها المهالك كله بقى ساحب كاذالك على اللي منه عامل بطل، ايه ياناس مالكو مالنا عينكو هتجيب اجلنا عمري راح القطر شالنا والنفوخ منكو اتسطل، كل ما اولع سيجارة وابقى مع نفسي وحالي افضل احسب في الخسارة القى كل الفقر جالي انت قلبك على الطهارة".


يذكر أن شاعر الغية حودة، تعاون مع الثنائي تيتو وبندق، بعد انفصاله عن نجم المهرجان أحمد الفيلو، وقدم العديد من المهرجانات التي حصدت نجاح كبير داخل ساحه المهرجانات.
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