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تأجيل مباراة الأهلي والهلال السعودي

الخميس 02/يناير/2020 - 09:57 ص
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الخطيب
الخطيب
الفجر الرياضي
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أعلن نادي الأهلي المصري تأجيل مباراته ضد الهلال السعودي بطل آسيا من شهر يناير الحالي إلى مارس المقبل في اعتزال النجم الليبي طارق التائب.

والتقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي آلميريا الإسباني واتفقا على التأجيل نظرًا لضغط المباريات على القلعة الحمراء في شهر يناير.


وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال يوم 13 يناير الجاري، لكن تم تأجيل إلى وقت لاحق في مارس يُكشف عنه لاحقا.


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