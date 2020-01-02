ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في جاكرتا إلى 21 شخصا

أعلنت السلطات بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الخميس، إ جلاء عشرات الآلاف في بعد الفيضانات والإنهيارات الأرضية في المنطقة التي أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 21 شخصا، مع توقعات هطول أمطار غزيرة.



فقد تسببت الفيضانات، التي تعد من بين الأكثر دموية منذ سنوات، في حدوث فوضى في أجزاء من أكبر مدن جنوب شرق آسيا حيث تم إغلاق خطوط القطارات وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. غمرت مساحات من جاكرتا والبلدات المجاورة بعد هطول أمطار غزيرة في 31 ديسمبر وحتى الساعات الأولى من يوم رأس السنة.



وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية في رسالة إلى رويترز إن عدد القتلى وصل الآن إلى 21 بينما قالت وكالة التخفيف من حدة الكوارث إنه 19.



وتم إجلاء أكثر من 62000 شخص في جاكرتا وحدها، على حد قول المتحدث باسم وكالة الحد من الكوارث، أجوس ويبوو، أي ضعف عددهم في اليوم السابق.



أفادت وسائل الإعلام أن آلاف الماشية فقدوا، وألحقت أضرار بآلاف المنازل في مقاطعة بانتين المجاورة.



صرح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للصحفيين اليوم الخميس بأنه يجب إعطاء الأولوية لإجراءات الإخلاء والسلامة، ودعا إلى مزيد من التنسيق بين إدارات المدينة والحكومة المركزية.



في صفحة تويتر الخاصة به، ألقى ويدودو باللوم على التأخير في مشاريع البنية التحتية الفيضان بسبب الفيضان. وقال إن بعض المشاريع قد تأخرت منذ عام 2017 بسبب مشاكل الاستحواذ على الأراضي.



وكان بعض الضحايا قد غرقوا، بينما قتل آخرون في انهيارات أرضية. أربعة صعقوا بالكهرباء، في حين توفي ثلاثة بسبب انخفاض حرارة الجسم.



قال أمين مجلس الوزراء الإندونيسي في بيان، نقلًا عن وكالة الجيوفيزياء، إن الطقس القاسي قد يستمر في جميع أنحاء إندونيسيا حتى 7 يناير، وحذر الناس من البقاء في حالة تأهب لمواجهة مزيد من الفيضانات أو الانهيارات الأرضية.



وقال دوكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الجيوفيزياء، للصحفيين بشكل منفصل إن هطول الأمطار الغزيرة قد يستمر حتى منتصف فبراير.



تم إجلاء عمر داني، 52 عامًا، وعائلته خلال الليل من منزله في جاكرتا الشرقية على متن قارب مطاطي بعد ارتفاع منسوب المياه حتى عنقه.



وأظهرت لقطات تلفزيونية، اليوم الخميس، رجال الانقاذ في مدينة تانجيرانج القريبة يقومون بإجلاء السكان وتوجيههم عبر تيار قوي عن طريق التمسك بحبل.



حذرت شرطة جاكرتا على حسابها على تويتر من أن عددًا من الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء العاصمة غير صالحة للمرور بعد، ونشرت مقطع فيديو يظهر شاحنة بريدية عالقة في منتصف الطريق.



جاكرتا والمناطق المحيطة بها هي موطن لأكثر من 30 مليون شخص. توفي أكثر من 50 شخصًا في واحدة من أكثر الفيضانات دموية في العاصمة في عام 2007.



وقد أعلنت الحكومة العام الماضي أنها ستنقل العاصمة إلى مقاطعة كاليمانتان الشرقية في بورنيو، رغم أن وزارة التخطيط تعهدت باستثمار 40 مليار دولار في تحديث لجاكرتا.

