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قتلى ومشردون بالآلاف جراء الفيضانات في إندونيسيا

الخميس 02/يناير/2020 - 09:34 ص
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الفيضانات
الفيضانات
وكالات
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تسببت الفيضانات الشديدة التي وقعت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع احتفال السكان بالعام الجديد، في مقتل 16 شخصا على الأقل، وتشريد عشرات الآلاف.

 

وأشارت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن الفيضانات أجبرت السلطات على إغلاق مطار.

 

وأدت الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب الأنهار، إلى إغراق 169 حيا في الاقل، وحدوث انهيارات أرضية في مقاطعتي بوجور وديبوك، الواقعتين على مشارف جاكرتا، حسبما قال أغوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث.

 

ونشرت الوكالة، مجموعة صور رصدت السيارات وهي تطفو في المياه الموحلة، في حين ساعد الجنود ورجال الإنقاذ في القوارب المطاطية الأطفال والشيوخ الذين أجبروا على التوجه الى أسطح المنازل التي غمرتها المياه.

 

وذكر ويبوو أن أكثر من 31 ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ مؤقتة بعد أن وصلت مياه الفيضان إلى ارتفاع 2.5 متر في بعض الأماكن، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

 

وصرّح حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، للصحفيين بعد إجراء مسح جوي على المدينة التي اجتاحتها الفيضانات، بأنه تم تسجيل ما يصل إلى 37 سنتيمترا من الأمطار في جاكرتا ومناطق جاوة الغربية عشية رأس السنة الجديدة، ما تسبب في فيضان نهري تشيليونج وسيسادان.

 

وأضاف أن 120 ألف رجل انقاذ يساعدون الأهالي على الإخلاء، كما قاموا بنصب مضخات مياه متنقلة حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار.

 

وأفاد المدير العام للطيران المدني بولانا براميستي، بأن الفيضانات أغرقت المدرج في مطار حليم بيرداناكوسوما المحلي في جاكرتا، ما أجبره على الإغلاق، ليعلق ما يربو على 19 ألف مسافر.

 

جدير بالذكر أنه من المحتمل أن تستمر الفيضانات بإندونيسيا حتى شهر أبريل، حيث ينتهي فصل الأمطار في البلاد، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

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قتلى ومشردون راس السنه الفيضانات العاصمة الإندونيسية

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