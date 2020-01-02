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فقدان الاتصال بمروحية عسكرية تقل مسؤولين بارزين في تايوان

الخميس 02/يناير/2020 - 08:47 ص
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مروحية عسكرية
مروحية عسكرية
وكالات
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فقدت وزارة الدفاع في تايوان، الاتصال بمروحية عسكرية تقل مسؤولين عسكريين بارزين، بعد أن هبطت اضطراريًا في شمال البلاد.

 

وفي بيان لوزارة الدفاع التايوانية، قالت فيه إن مهمة إنقاذ جارية لـ 13 شخصا كانوا على متن المروحية، مشيرة إلى أن قائد القوات الجوية ورئيس الأركان العامة الجنرال شين يي مينغ من ضمن ركاب المروحية.

 

وأكدت وزارة الدفاع في بيانها، أن بعض الأشخاص مازالوا على قيد الحياة، وتم إرسال فريق لإنقاذ من كانواعلى متن المروحية العسكرية.

 

ويذكر أن المروحية هبطت اضطراريًا، في حوالي الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي، بإحدى المناطق الجبلية بالقرب من مدينة إيلان.

 

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