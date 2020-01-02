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مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر اليوم الخميس 2/1/2020 في بطولة الدوري المصري الممتاز

الخميس 02/يناير/2020 - 08:39 ص
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بوابة الفجر
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مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر، وسوف يدخل فريق أسوان مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أسوان إلى الخسارة في مباراتين، بينما سقط فريق أسوان في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أسوان في الفترة الماضية، نجح فريق أسوان في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أسوان ستة أهداف في مرماه.


وسقط فريق أسوان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق طلائع الجيش ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويتواجد فريق أسوان في الوقت الحالي في المركز السابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق أسوان في حصد 7 نقاط في رصيده بعدما خاض 10 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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