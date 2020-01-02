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سقطة فادحة في قضية كهربا

الخميس 02/يناير/2020 - 08:51 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن أزمة البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبد المنعم كهربا تم حلها بعد أن تلاعب أحد الأندية بالسيستم الخاص بمعلومات خاطئة عن القيد.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "بطاقة كهربا تصل الخميس وسيتم قيده بشكل طبيعي لكننا نطالب اتحاد الكرة بفتح تحقيق بشان النادي المصري الذي قام بالاستعلام عن موقف اللاعب بغرض تعطيل قيده".

 

وأعلن عبد الحفيظ محمود كهربا سيكون ضمن بعثة الأهلي التي ستخوض لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد وصولو البطاقة الدولية من فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب التعاقد معه بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.

 

 

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نادي الاهلي كهربا الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

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