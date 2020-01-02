الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى العراق، مؤكدة أنهم معرضون لمخاطر العنف والاختطاف.

وقال البيان: "تنشط العديد من الجماعات الإرهابية والمتمردة في العراق وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين".

وأضاف البيان، أن قد تهدد الميليشيات الطائفية المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق.

وعلقت السفارة الأمريكية في بغداد، جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر.

وأحرقت فصائل مسلحة وأنصارها، السفارة الأمريكية ببغداد وحطموا كاميرات المراقبة.

وفي بيان للسفارة قالت فيه: "بسبب هجمات الميليشيات عند مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. جميع المواعيد المستقبلية ألغيت. ننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة"، حسب "رويترز".

وتظاهر العشرات منذ صباح الثلاثاء أمام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأميركية في بغداد.