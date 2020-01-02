Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة المرور.. كثافات بالطريق الدائري وأكتوبر وسيولة بـ15 مايو

الخميس 02/يناير/2020 - 08:34 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة بطريق الاوستراد، كوبري 6 أكتوبر، الطريق الدائري، وسيولة مرورية، وانتظام حركة السيارات بباقي المناطق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخري.

محور الأوستراد

انتظمت حركة السيارات من حلوان إلى الطريق الدائري، وظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه المعاكس، ومن طريق مدينة نصر إلى كوبري 6 أكتوبر، وانتظمت حركة السيارات من كوبري 6 أكتوبر إلى القلعة، ومن القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر، وتبين تباطأ حركة السيارات من مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والاتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

تباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الاتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وانتظمت حركة السيارات بشارع النيل المتجه من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

انتظمت الحركة المرورية حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الاتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما انتظمت حركة المرور من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الاتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والاتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنيب، كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتي المحور، وتبين انتظام الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

شارعي الهرم وفيصل

شهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في الاتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والاتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من كوبري 6 أكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الاتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 أكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس.

كوبري 15 مايو

انتظمت حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وفي الاتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتبين انتظام حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.

شارع مراد

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع مراد في الاتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا إلي الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة المرور حركة المرور المرور اليوم السيولة المرروية

أخبار تهمك

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 11 ساعة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

منذ ساعة

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. تكدسات بكوبري أكتوبر ومحور صلاح سالم وشارع مراد

نشرة مرور "الفجر".. كثافات أعلى الطريق الدائري ومحور صلاح سالم وشارع البحر الأعظم

نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري ومحور صلاح سالم وشارع الهرم

نشرة مرور "الفجر".. كثافات أعلى كوبري 6 أكتوبر والأوتوستراد

نشرة مرور "الفجر".. كثافات أعلى محور صلاح سالم وشارع الهرم

نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية أعلى الدائري ومحور صلاح سالم وشارع الهرم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

08:01 ص

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status