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بوست مالون يسقط من خشبة مسرح حفلته ليلة رأس السنة بميدان "تايمز"

الخميس 02/يناير/2020 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تعرض مغني الراب الشاب بوست مالون لموقف محرج خلال حفلته الغنائية التي احياها خلال ليلة رأس السنة بميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من حفل بوست مالون، كشفت عن تعرض مغني الراب الشاب للسقوط من فوق مسرح حفلته أثناء أدائها لعدد من أغانيه بالحفل الذي شارك بإحيائه أيضا الفريق الكوري الجنوبي الشهير BTS.

وظهر بوست مالون في اللقطات وهو يتلقى المساعدة من أفراد الأمان فوق خشبة المسرح ليستعيد توازنه والعودة على المسرح من جديد، كما كشفت عن تقبله للأمر بابتسامة ورحابة صدر.

وشارك في حفلة ليلة رأس السنة بميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك عدد كبير من نجوم ونجمات الغناء كان أبرزهم النجمة البريطانية الشابة دوا ليبا.
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