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شاهد.. إبداع فن الأميجرومي بالمتحف الإسلامي.. وأثرية: المهرج أصله مصري

الخميس 02/يناير/2020 - 08:31 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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انطلق منذ أيام معرض فناني وزارة الآثار في متحف الفن الإسلامي بمناسبة مرور 116 عاما على افتتاح المتحف، والمعرض ضم ما يقرب من 100 عمل لأثريين ومرممين وأخصائيي متاحف، والذين عبروا من خلال فنهم عن الحضارة المصرية عبر العصور.

وقدمت الفنانة إيمان حسني، رئيس وحدة الترجمة في وزارة الآثار، عملًا فنيًا بطريقة الأميجرومي، وهو استخدام خيوط الكروشية، وخيوط التطريز، والفايبر، والسلك المعدني والشعر المستعار، لعمل شكل ما، واختارت حسني شكل المهرج والذي قالت عنه إنه يرجع أصله للحضارة المصرية القديمة.

وأضافت قائلة إلى الفجر إن ما دفعني إلى تنفيذ المهرج بتقنية الأميجرومي هو تأثري بالفيلم الشهير الذي ذاع صيته مؤخرًا “Joker”، وبالبحث عن تاريخ هذه الشخصية تبين أن مهنة المهرج ترجع إلى العصور المصرية القديمة، حيث كان الأقزام يرتدون أقنعة غريبة وجلود النمور لإضفاء جو من السعادة والمرح على الأجواء.

ظهر المهرج في الحضارة الإغريقية يؤدي دورًا في المسرح الإغريقي برأسه الأصلع وجواربه الملونة، وكذلك ظهر في الحضارة الرومانية وكان يحظى بمكانة محترمة بين الناس لإيمانهم بموهبته الفريدة.

كذلك التراث العربي ظهر المهرج حيث بدأ الاهتمام بالفكاهة، وكان الانتشار الكبير بشكل واسع لشخصية المهرج في العصر الأموي ومن بعده العصر العباسي وذلك بسبب التوسعات الخارجية للدولة الإسلامية واختلاط العرب المسلمين بالحضارات والثقافات المختلفة خاصة حضارتي الفرس والروم الذين عرفوا شخصية المهرج ولعب دور كبير في بلاط أكاسرتهم.

في نموذج المهرج المنفذ، استُخدمت خامات خيوط القطن وحشو من الفايبر أما العيون فمن الخرز، واستغرق العمل فيه حوالي شهرًا كاملًا.

في حين قدمت الفنانة منى درويش والتي تعمل مكتب وزير السياحة والآثار، قطعة أخرى من فن الأميجرومي، وهي "عروسة المولد" طولها 30 سم، في 40 ساعة.

وأشارت في حديثها إلى الفجر، أقدم نوع جديد من أنواع الفنون يسمي "فن الأميجرومي" وهو فن صناعة العرائس أو الحيوانات أو أي شيء آخر من الخيوط وإبرة الكروشية وحشوها بالفايبر أو القطن، وقد أبهرني هذا الفن جدًا مما دفعني لمعرفة المزيد عنه وتعلمه، وتنفيذ العرائس الأميجرومي كان بمثابة تحد لي، لدقتها الشديدة واستغراقها ساعات طويلة للعمل والتجربة حتي يظهر بالشكل الذي ترونه الآن، وكان هذا التحدي ما حفزني علي تعلمه وتنفيذ العديد من العرائس، ومن الممكن للفنان أن يقوم بصناعة العرائس بأحجام وأشكال مختلفة، فله حرية اختيار الشكل واللون وتحديدها علي حسب ما يتراءى له في خياله.

شاهد.. إبداع فن الأميجرومي بالمتحف الإسلامي.. وأثرية: المهرج أصله مصري
شاهد.. إبداع فن الأميجرومي بالمتحف الإسلامي.. وأثرية: المهرج أصله مصري
شاهد.. إبداع فن الأميجرومي بالمتحف الإسلامي.. وأثرية: المهرج أصله مصري
شاهد.. إبداع فن الأميجرومي بالمتحف الإسلامي.. وأثرية: المهرج أصله مصري
شاهد.. إبداع فن الأميجرومي بالمتحف الإسلامي.. وأثرية: المهرج أصله مصري
شاهد.. إبداع فن الأميجرومي بالمتحف الإسلامي.. وأثرية: المهرج أصله مصري
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر متحف الفن الاسلامي فن الاميجرومي الإثار

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