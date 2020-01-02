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جايد ثيروال احتفلت بليلة رأس السنة بإطلالة "ويتني هيوستن"

الخميس 02/يناير/2020 - 08:30 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تتاولى لقطات النجوم خلال احتفالهم بليلة رأس السنة في الظهور، ومنهم نجمة فريق ليتل ميكس الشهير، النجمة الشابة جايد ثيروال، التي قررت قضاء ليلة نهاية العام بإطلالة لا تنسى.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات للنجمة الشابة جايد ثيروال نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام.

واختارت جايد أن تقضي احتفالية نهاية العام، وحضور حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها المقربين، بإطلال النجمة الراحلة ويتني هيوستن الشهيرة التي ظهرت بها في فيلم bodyguard.

وبخلاف جايد ثيروال، حرص عدد كبير من نجوم هوليوود على مشاركة متابعيهم، لحظات احتفالهم بليلة رأس السنة الجديدة، ومنهم النجمة كيتي بيري التي نشرت صورة لها برفقة خطيبها النجم أورلاندو بلوم من منزلهم بمدينة نيويورك خلال احتفالهم بليلة نهاية العام، وكذلك النجم جاستن بيبر الذي نشر عبر حسابه الخاص على موقع أنستجرام، صورة له برفقة زوجته هالي بالدوين تمنى بها لمتابعيه عام سعيد، وكذلك المغني الشاب نيك جوناس الذي نشر صورة له برفقة زوجته الفنانة الشابة صوفي ترنر.

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