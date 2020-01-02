Advertisements
Advertisements
Advertisements

داليا البحيري تتحدث عن معاناتها بعد وفاة ابنتها

الخميس 02/يناير/2020 - 08:29 ص
Advertisements
داليا البحيري
داليا البحيري
أماني سلام
Advertisements
تحدثت الفنانة داليا البحيري، لأول مرة عن المعاناة التي عاشتها بعد رحيل ابنتها خديجة، منذ عدة سنوات.

وقالت الفنانة داليا البحيري، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" "المذاع عبر فضائيه cbc: "أقصى درس واسترد ربنا وديعته كان أكبر بحبك برغم انها كانت قاسية فيه ناس ممكن تقول ليه لكن لو كانت عاشت كانت هتتعب جدا وأنا هتعب فربنا خدها علشان أنا أقف على رجلي".


وأضافت: "وهي ارتاحت لأني كنت هتألم كل ما بشوفها ومش عارفة اعملها حاجة وعملت اللي عليا وربنا عوضني بقسمت كل دقيقة معاها بحس أنها مضاعفة".


ومن ناحية أخرى الفنانة داليا البحيري، انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل" فلانتينو "مع الزعيم عادل امام،والمقرر عرضه في موسم رمضان
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 19 ساعة

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

منذ ساعة

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

08:01 ص

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status