داليا البحيري تتحدث عن معاناتها بعد وفاة ابنتها

تحدثت الفنانة داليا البحيري، لأول مرة عن المعاناة التي عاشتها بعد رحيل ابنتها خديجة، منذ عدة سنوات.



وقالت الفنانة داليا البحيري، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" "المذاع عبر فضائيه cbc: "أقصى درس واسترد ربنا وديعته كان أكبر بحبك برغم انها كانت قاسية فيه ناس ممكن تقول ليه لكن لو كانت عاشت كانت هتتعب جدا وأنا هتعب فربنا خدها علشان أنا أقف على رجلي".





وأضافت: "وهي ارتاحت لأني كنت هتألم كل ما بشوفها ومش عارفة اعملها حاجة وعملت اللي عليا وربنا عوضني بقسمت كل دقيقة معاها بحس أنها مضاعفة".





ومن ناحية أخرى الفنانة داليا البحيري، انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل" فلانتينو "مع الزعيم عادل امام،والمقرر عرضه في موسم رمضان