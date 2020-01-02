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عاجل.. زلزال قوي يضرب إيران

الخميس 02/يناير/2020 - 08:09 ص
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زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
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أفادت التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، بأن زلزال بلغت قوته 5.8 درجة ضرب شمال البلاد.

وأشار علماء الزلازل، إلى أنه تم تسجيل الهزات في 04.29 بالتوقيت العالمي (07.29 بتوقيت موسكو)، ووقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات. كان مركز الزلزال في محافظة خراسان رضوي.

وقال مركز رصد الزلازل الإيراني، إن الزلزال ضرب بلدة سنجان على عمق ضحل يبلغ ثمانية كيلومترات. وتقع البلدة التي يقطنها نحو عشرة آلاف شخص قرب الحدود مع أفغانستان.

ولم يتم تلقي معلومات حول الدمار والإصابات حتى الآن.
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زلزال قوي زلزال ايران

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