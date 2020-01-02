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"بجو عائلي".. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لـ شقيقتها

الخميس 02/يناير/2020 - 07:59 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، مساء أمس، بعيد ميلادها الـ 35، مع أسرتها خارج الأماكن العامة.



ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لها وهي تحضتن شقيقتها إيمي سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "أنا أحبك كثيرا أختي الغالية ربنا يخليكي ليا".



يشار إلي أن أخر اخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل" بدل الحدوتة تلاته "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019،" وكانت حصلت على جائزة أفضل ممثلة كوميدي بعد نجاح المسلسل "
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الكلمات المفتاحية

دنيا سمير غانم إيمي سمير غانم

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